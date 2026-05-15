Lazio, si riparte dagli ex? Idea Conceicao e Almeyda, ma Lotito...
15.05.2026 11:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Sul taccuino c'è già qualche nome, più o meno gradito. Lotito pensa al possibile sostituto di Maurizio Sarri, in attesa dell'incontro che ci sarà dopo il derby per capire quale sarà il futuro della Lazio. Intanto però il presidente ha iniziato a tutelarsi tenendo d'occhio qualche nome. Tra questi, come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbero anche due ex.
Si tratta di Almeyda e Conceicao, profili che però non sono mai stati appoggiati in passato dal patron. Rientrano anche loro, come suggestioni, nella lista del possibile nuovo allenatore in caso di addio di Sarri. Al momento l'argentino è senza squadra dopo l'esonero dal Siviglia; il portoghese, invece, si trova in Arabia Saudita all'Al-Ittihad.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.