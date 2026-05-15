Polymarket, non solo la Lazio: c'è l'accordo anche con la Lega Serie A
Polymarket si espande ancora in Italia. Dopo la sponsorizzazione firmata con la Lazio, ora la piattaforma ha stretto un accordo anche con la Lega Calcio Serie A. Come riportato dalla rivista Front Office Sports, si tratta di un contratto pluriennale che varrà soltanto per gli USA: “Vogliamo investire pesantemente nel mercato statunitense. In futuro potrebbero esserci opportunità per accordi più ampi. Al momento siamo all’inizio della partnership. Bisogna crescere gradualmente in queste operazioni e abbiamo ritenuto che questo fosse il posto giusto per iniziare”, ha spiegato Ari Borod, presidente dello sviluppo business sportivo di Polymarket. “Gli Stati Uniti rappresentano un mercato chiave per la crescita della Serie A”, ha aggiunto Michele Ciccarese, direttore marketing e commerciale della Lega.
We’re honored to be named the Exclusive Prediction Market Partner of Serie A.— Polymarket (@Polymarket) May 14, 2026
Our real-time probability layer will now be integrated into one of the world’s most iconic football leagues.
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