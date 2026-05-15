Polymarket, non solo la Lazio: c'è l'accordo anche con la Lega Serie A

15.05.2026 10:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Polymarket, non solo la Lazio: c'è l'accordo anche con la Lega Serie A

Polymarket si espande ancora in Italia. Dopo la sponsorizzazione firmata con la Lazio, ora la piattaforma ha stretto un accordo anche con la Lega Calcio Serie A. Come riportato dalla rivista Front Office Sports, si tratta di un contratto pluriennale che varrà soltanto per gli USA: Vogliamo investire pesantemente nel mercato statunitense. In futuro potrebbero esserci opportunità per accordi più ampi. Al momento siamo all’inizio della partnership. Bisogna crescere gradualmente in queste operazioni e abbiamo ritenuto che questo fosse il posto giusto per iniziare”, ha spiegato Ari Borod, presidente dello sviluppo business sportivo di Polymarket. “Gli Stati Uniti rappresentano un mercato chiave per la crescita della Serie A”, ha aggiunto Michele Ciccarese, direttore marketing e commerciale della Lega.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.