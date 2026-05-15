Lazio, non solo Napoli: c’è la fila in Serie A per Maurizio Sarri. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - L’incontro con Lotito dopo il derby deciderà il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico è pronto a dare priorità ai biancocelesti, a patto però di avere garanzie scritte sul futuro.
Sullo sfondo, però, è già pronta la fila di squadre intenzionate a corteggiare l’attuale allenatore della Lazio. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, c’è stato un contatto a Napoli con Manna, che vorrebbe Sarri in caso di addio di Conte. Ma non solo.
Se Giuntoli dovesse andare all’Atalanta potrebbe trascinare subito con sé lo stesso Sarri. L’allenatore della Lazio potrebbe diventare anche un’opzione per il Milan se dovessero andare via Allegri e Tare lasciando strada a D’Amico. Sullo sfondo invece, per il momento, Fiorentina e Bologna.