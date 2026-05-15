Lazio, Tavares tra permanenza e addio: il futuro di Nuno dipende dal mercato
RASSEGNA STAMPA - Una stagione di alti e bassi quella vissuta da Nuno Tavares. Prima titolare della Lazio in alternanza con Pellegrini, quindi sempre in panchina in avvio di 2026 per poi ritrovare il campo e non lasciarlo più.
Al netto del pesante errore in finale di Coppa Italia il rendimento di Tavares in questa seconda parte di stagione è stato positivo, rendendolo spesso un valore aggiunto per la Lazio. Il futuro, però, è tutt’altro che definito.
Da luglio sbarcherà a Formello anche Pedraza, aggiungendosi a una batteria già composta dallo stesso Tavares e da Pellegrini, entrambi con stipendi importanti. Per questo è improbabile che possano restare entrambi: come riporta l’edizione odierna del Messaggero, allora, attenzione alla situazione del portoghese per il quale potrebbero tornare a suonare le sirene dall’Arabia o dalla Turchia. Il futuro della corsia sinistra dipende dal mercato.