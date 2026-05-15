Lazio, Fabiani aspetta Lotito: il futuro passa da un incontro a fine anno
Non solo il vertice tra Sarri e Lotito che andrà in scena dopo il derby. Le prossime saranno settimane calde in casa Lazio in vista della prossima stagione e coinvolgeranno in prima persona anche Fabiani. Nelle ultime settimane non sono mancate voci su possibili sirene da Salerno, ma il ds è legato ai biancocelesti ancora da un anno di contratto.
Proprio per questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabiani aspetta di incontrare Lotito al termine della stagione. Difficile senza confronti e con un solo anno di contratto pensare di poter ripartire nuovamente da zero, come sarà inevitabile fare dopo la mancata qualificazione europea. Il direttore sportivo della Lazio potrebbe anche accettare di ripartire e magari rinnovare il contratto, ma ogni decisione non arriverà prima dell’incontro di fine stagione.
Fabiani infatti, un po’ come Sarri, vorrà incontrare Lotito per avere rassicurazioni sulle dinamiche interne che muoveranno la Lazio nei prossimi mesi. Nello specifico il direttore sportivo si aspetta fiducia per avere più forza e potere decisionale rispetto a quanto accaduto negli ultimi tempi a Formello.