Lazio-Inter, Caicedo non ci gira intorno: il commento post-partita - FOTO
13.05.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
A qualche minuto dalla finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Felipe Caicedo ha commentato sul proprio profilo X la sconfitta della Lazio che, oltre alla delusione per il trofeo non conquistato, rappresenta la certezza di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. "Complimenti Inter, troppo forti", il commento a caldo dell'attaccante, che ha lasciato un immancabile "Forza Lazio" finale. Ecco di seguito il post:
Complimenti Inter tropo forti #ForzaLazio#LazioInter— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 13, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.