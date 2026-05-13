Lazio, due anni di fila fuori dall'Europa: da quanto non accadeva
13.05.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter certifica la mancata qualificazione della Lazio in Europa anche il prossimo anno. L'unica speranza era legata al trionfo all'Olimpico, che avrebbe regalato l'accesso all'Europa League. Invece la società biancoceleste rimarrà fuori dalle coppe internazionali per il secondo anno di fila.
È la prima volta che succede nell'era Lotito: non accadeva dal biennio 1991/92 e 1992/93. L'unica postilla è la Coppa Intertoto, a cui la Lazio ha partecipato tra luglio e agosto del 2005: in quel caso, le tre vincitrici si qualificavano all'edizione della Coppa Uefa 2005/06. La Lazio, invece, è uscita in semifinale contro il Marsiglia.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.