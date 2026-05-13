Inter, Akanji a Mediaset: "Spero sia una giornata da ricordare"
13.05.2026 20:43 di Christian Gugliotta
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Il difensore nerazzurro Manuel Akanji è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre partita della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Un'altra coppa? Speriamo, sarebbe quattro su quattro per me. Proprio cinque anni fa ho vinto una coppa di Germania, spero sia un altro giorni da ricordare”.
“Qui sto molto bene, è stata un’ottima stagione. Solo in Champions non siamo andati molto bene, il resto è stato molto buono. Io sto bene qui e anche la mia famiglia”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.