Coppa Italia, Simonelli: "Finale evento importantissimo. Derby? Già è tardi..."

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Ezio Maria Simonelli, Presidente della Serie A, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima dell'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter per parlare del derby, della sfida di stasera e della candidatura di Malagò in FIGC. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo accolto l'invito di Piantedosi e abbiamo cercato di fare il possibile per anticipare mezz'ora, il massimo che potevamo fare. Se il Tennis fa un altro piccolo passo abbiamo un'ora in più per far defluire il pubblico. Ultimatum? Abbiamo esigenze operative, anche per avvisare squadre e tifosi. Noi dovremmo saperlo il prima possibile, domani è già tardi, dovevamo saperlo ieri, speriamo entro oggi".

"Finale di Coppa Italia? Evento importantissimo, ci sono 150 broadcaster esteri, voi come Mediaset avete valorizzato tanto questo prodottto, anche noi come Lega, il format funziona. Malagò? La Serie A ha scelto di appoggiare Malagò per ciò che ha fatto e sarà un'ottima scelta così come lo sarebbe stato anche Abete, un'altra figura che stimo. Malagò ha un sostegno ampio, ci auguriamo di vederlo vincitore, siamo convinti che possiamo migliorare il calcio italiano".