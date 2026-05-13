Pazzini: "La Lazio ha meritato questa finale. Tra vincere e perdere però..."
13.05.2026 19:45 di Simone Locusta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
L'ex centravanti Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A in vista della finale di Coppa Italia, elogiando il percorso fatto dalla Lazio a prescindere da quale sarà il risultato della sfida contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
"La vittoria di un trofeo o la sconfitta cambia, però non cambia il percorso fatto dalla Lazio, perché la Lazio ha meritato questa finale. Ha vinto a Bologna, a Bergamo, ha battuto il Milan, poi è chiaro che tra vincere e perdere c'è una differenza enorme però il percorso rimane, tra mille difficoltà".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.