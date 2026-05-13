Lazio - Inter, la Nord cita l'Inno alla gioia: la spettacolare scenografia
13.05.2026 20:52 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Una serata speciale quella che si sta vivendo all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lo stadio è gremito, i tifosi biancocelesti sono tornati per sostenere la squadra del cuore e spingerla verso l'obiettivo. Un ritorno in grande stile con una scenografia incredibile che ha regalato momenti di spettacolo prima del calcio d'inizio.
"Vien, sorridi a noi d’accanto, primogenita del sol" si legge nello striscione srotolato ai piedi della Curva Nord. Citazione dell'Inno alla gioia. Poi tanti cartoncini colorati a disegnare un'aquila cavalcata da un ragazzo che simboleggia i tifosi.