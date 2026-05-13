Inter, Materazzi prima della Lazio: "Spero possa ripetersi. Dopo Inzaghi..."
13.05.2026 20:47 di Simone Locusta
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L'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Lazio - Inter. Ecco di seguito le sue parole.
"L'Inter da quando si è messa giù a testa bassa non ha mai levato il piede dall'accelleratore, grande mentalità della squadra, da tifoso spero possa ripetersi questa sera. Voi che non credevate in Chivu, lui ha fatto un percorso di crescita incredibile con i giovani, si è venuto a creare una situazione con Inzaghi che è voluto andare via e l'Inter ha puntato su Chivu. Lui ha creato empatia, ha fatto da psicologo e amico, dopo il 5-0 non era facile".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.