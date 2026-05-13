Lazio, Patric e Mediaset: "È una notte speciale, possiamo battere l'Inter"

13.05.2026 20:40 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Patric e Mediaset: "È una notte speciale, possiamo battere l'Inter"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Patric ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ecco di seguito le sue parole.

"Sappiamo che è una notte speciale, la aspettiamo da tanto tempo, abbiamo fatto un gran percorso, speriamo di portare a casa la coppa. Siamo compatti, umili, abbiamo tanti valori per battere l'Inter, penso che ce la possiamo fare".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.