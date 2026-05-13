Lazio, Patric e Mediaset: "È una notte speciale, possiamo battere l'Inter"
13.05.2026 20:40 di Simone Locusta
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Patric ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ecco di seguito le sue parole.
"Sappiamo che è una notte speciale, la aspettiamo da tanto tempo, abbiamo fatto un gran percorso, speriamo di portare a casa la coppa. Siamo compatti, umili, abbiamo tanti valori per battere l'Inter, penso che ce la possiamo fare".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.