Lazio, Onorato: "Derby? Ci fidiamo ciecamente di prefetto e questore" - VD
13.05.2026 20:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Poco prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo Alessandro Onorato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: “Derby? Abbiamo una fiducia assolta verso il Prefetto e il questore di roma sono grandi professionisti, quello che dicono loro per noi va bene. Facciamo lavorare chi di dovere".
"Sulla partita? Un po’ di scaramanzia chissà che gli ultimi saranno i primi”.
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Jessica Reatini
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