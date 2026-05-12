Lazio, Sarri si leva una soddisfazione personale: l'ammissione in conferenza

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La finale di Coppa Italia è un capolavoro della Lazio, ma anche per Maurizio Sarri. A livello personale il tecnico toscano è riuscito togliersi un'importante soddisfazione che spera poter trasformare in un successo nella serata di domani. A tal riguardo il Comandante si è espresso anche in conferenza stampa.

"Sono orgoglioso della stagione, soprattutto dell'atteggiamento della squadra. Che ha sbagliato qualche partita, vero, ma non ha mai mollato. Mi ha fatto divertire negli allenamenti, per me la gara di domani ha come motivazione in più la vittoria per i calciatori, loro se lo meritano. Abbiamo fatto fuori squadre di grandissimo livello, la squadra ha attraversato il deserto senza acqua. È un motivo di soddisfazione. Siamo diversi da inizio stagione, siamo migliori. Poi può darsi che siamo scarsi come tecnico e come calciatori, ma come uomini siamo contenti di ciò che abbiamo fatto".