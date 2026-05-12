Lazio, Sarri svela le condizioni di Cataldi: le parole del tecnico
12.05.2026 18:40 di Christian Gugliotta
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter, Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sulle condiizoni fisiche di Danilo Cataldi. Queste le sue parole:
"Ha fatto il primo allenamento stamattina, le condizioni fisiche sono un conto, l'efficienza è un'altra. Nell'ultimo mese non si è mai allenato. I dubbi dopo sabato ce n'ho 8 o 9. Abbiamo fatto talmente male a livello collettivo che non è nemmeno il caso di guardare a livello individuale. Non abbiamo aggredito, prestazione del c***o".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.