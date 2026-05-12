Lazio, Sarri al Quirinale: "Meglio giocare il derby di lunedì, vi spiego"
12.05.2026 16:30 di Simone Locusta
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L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in merito all'orario del derby fra Roma e Lazio a margine dell'incontro al Quirinale tra le squadre finaliste della Coppa Italia e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco di seguito le sue parole:
"Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più. Ma anche perché 4 squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 18 maggio".