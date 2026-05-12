Lazio, Lotito dona a Mattarella la medaglia del primo Scudetto: "Speriamo sia uno dei tanti"
12.05.2026 17:05 di Simone Locusta
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Durante la visita al Quirinale in occasione della finale di Coppa Italia, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una medaglia commemorativa del primo scudetto biancoceleste del 1974. Di seguito le parole del patron biancoceleste.
“Presidente, questa è la medaglia per il primo scudetto vinto dalla Lazio nel 1974. Speriamo che sia uno dei tanti. Grazie sempre a lei per quello che fa nel nostro paese”.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.