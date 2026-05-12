Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 37ª giornata di Serie A

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IL BENFICA IRROMPE SU UN OBIETTIVO: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione estiva di calciomercato ancora non è iniziato, ma alcune squadre iniziano già a muoversi per anticipare la concorrenza. Una di queste sembra essere il Benfica, che secondo quanto riportato da Nicolò Schira starebbe... CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione estiva di calciomercato ancora non è iniziato, ma alcune squadre iniziano già a muoversi per anticipare la concorrenza. Una di queste sembra essere il Benfica, che secondo quanto riportato da Nicolò Schira starebbe...