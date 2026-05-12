Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 37ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite valide per la 37ª giornata di campionato. La Lazio disputerà il derby contro la Roma e, in attesa di ufficialità circa un possibile spostamento del match alle 20:45 di lunedì, la sfida resta in programma per le 12:30 di domenica 17 maggio e verrà trasmessa su Dazn. Di seguito la programmazione tv completa.
17/05/2026 Domenica 12.30 Genoa – Milan DAZN
17/05/2026 Domenica 12.30 Juventus – Fiorentina DAZN/SKY
17/05/2026 Domenica 12.30 Pisa – Napoli DAZN
17/05/2026 Domenica 12.30 Roma – Lazio DAZN
17/05/2026 Domenica 15.00 Inter – Verona DAZN
17/05/2026 Domenica 18.00 Atalanta – Bologna DAZN
17/05/2026 Domenica 20.45 Cagliari – Torino DAZN
17/05/2026 Domenica 20.45 Sassuolo – Lecce DAZN/SKY
17/05/2026 Domenica 20.45 Udinese - Cremonese DAZN