Coppa Italia, Lazio - Inter trasmessa in più di 150 paesi e c'è la novità Muybridge
Cresce l’attesa in vista della finale di Coppa Italia 2025/2026 che Lazio e Inter si giocheranno all’Olimpico.
La sfida sarà trasmessa in 150 paesi da circa 50 broadcaster diversi. Una presenza senza precedenti anche sul piano degli operatori esteri che, non si limiteranno a commentare la partita dallo stadio, ma arricchiranno il segnale internazionale con interviste, collegamenti e contenuti personalizzati.
La novità principale riguarderà il sistema “Muybridge”, mai utilizzato prima in una gara in Italia con ben 360 microcamere montate su un array fisico lungo 12.5 metri posizionato a bordocampo in reverse. l dispositivo permetterà di seguire da vicino le azioni nelle due aree, in particolare calci d’angolo, punizioni e rigori, offrendo replay dinamici e un punto di vista inedito su movimenti, distanze e posizionamenti dei giocatori.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.