Lazio, Luis Alberto ricorda Inzaghi: "È stato un padre. Il suo addio..."
12.05.2026 11:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Un rapporto speciale nato in ritiro. Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha raccontato il periodo alla Lazio vissuto con Simone Inzaghi, iniziato ad Auronzo di Cadore, e poi il suo addio. Di seguito le sue parole.
"Il rapporto con Inzaghi nacque ad Auronzo, in ritiro, estate 2017. È stato un padre, mi convinse a fare il regista: giocai tutto il precampionato in quella posizione, poi mi schierò dietro Ciro in finale di Supercoppa. Lì è iniziata la mia storia. Simone mi diceva sempre di giocare libero e sereno, sapeva come prendermi. Il suo addio è stato un lutto sportivo enorme, difficile da sopportare. Ci ho messo un po’ a elaborarlo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.