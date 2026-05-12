Derby, la data rischia di cambiare ancora: è scontro tra Lega e prefettura
RASSEGNA STAMPA - Sembrava ufficiale, invece probabilmente ancora bisogna aspettare per sapere quando si giocherà il derby. La Lega Serie A ha intanto fissato la sfida, insieme alle altre gare decisive per la corsa Champions, alle 12.30 di domenica 17 maggio, specificando però che l’orario potrebbe cambiare se non sarà necessaria la contemporaneità.
Dietro l’incertezza ci sono motivi di ordine pubblico. Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, oggi in prefettura è previsto un comitato per la sicurezza e l’ipotesi più concreta sembra essere lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio, forse anche in serata. Prefettura e questura preferirebbero giocare alle 18.00, ma non è esclusa una gara serale per agevolare i tifosi.
La Lega Serie A, però, resta contraria al rinvio e sarebbe pronta anche a fare ricorso. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha definito “impercorribile” la soluzione del lunedì, ribadendo l’importanza della contemporaneità per garantire la regolarità del campionato. Tra le alternative avanzate, anche quella di posticipare la finale degli Internazionali d'Italia.
Diverse le reazioni politiche. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è detto favorevole allo slittamento al lunedì, mentre l’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato ha sottolineato come la città sia comunque in grado di gestire due grandi eventi in contemporanea. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore.