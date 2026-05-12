Luis Alberto ricorda: "Dopo i primi mesi alla Lazio volevo smettere"
12.05.2026 09:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto è tornato a parlare del suo periodo alla Lazio soffermandosi soprattutto sui primi mesi vissuti con la maglia biancoceleste, i più difficili in assoluto. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Alla Lazio hanno avuto fiducia in me quando nessuno ci credeva. Dopo i primi cinque mesi volevo smettere, ero andato nel pallone, luce spenta. Ne sono uscito grazie a un mental coach e a Igli Tare, che filmava i miei allenamenti e li mandava al mio agente. All’inizio parlava male, non capiva come mai non riuscissi a fare quello che so fare, poi, dopo un incontro a casa mia, ci siamo chiariti".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.