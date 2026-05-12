Luis Alberto: "Amo la Lazio. Tornerò allo stadio come Milinkovic"

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Luis Alberto. L'ex centrocampista della Lazio è tornato a parlare in occasione della finale di Coppa Italia che dovrà affrontare la squadra di Sarri: "Mercoledì non sarò all’Olimpico purtroppo", ha spiegato. Ma poi ha fatto una grande promessa: "Ho già parlato con Radu: l’anno prossimo vengo in curva nord o in tribuna, come ha fatto Milinkovic. E lo farò, non scappo: amo la Lazio, è stata la mia vita e nel mio cuore, nel profondo, sono ancora lì all’Olimpico. Sarà sempre parte di me".