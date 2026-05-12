Coppa Italia, Lazio e Inter ricevute da Mattarella: i dettagli della vigilia
RASSEGNA STAMPA - Giornata di vigilia ricca di appuntamenti per Lazio e Inter prima della finale di Coppa Italia. Come ricorda il Corriere dello Sport, le due delegazioni saranno ricevute oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai rappresentanti della Lega Serie A. Alle 18.45, poi, Sarri presenterà la sfida in conferenza stampa insieme a un giocatore biancoceleste, mentre alle 19 toccherà all’Inter con Chivu e un tesserato nerazzurro.
Per la finale di domani è previsto il tutto esaurito: circa 67mila spettatori riempiranno l’Olimpico, con oltre 30mila tifosi laziali pronti a colorare di celeste metà stadio. I gruppi organizzati hanno invitato i sostenitori a presentarsi con la prima maglia biancoceleste per creare una grande coreografia.
Ad accompagnare il prepartita ci sarà anche la musica: Nek interpreterà l’Inno di Mameli pochi minuti prima del fischio d’inizio, insieme alla Banda Musicale della Guardia di Finanza, nel tradizionale momento che precederà il via della gara delle 21.