Lazio, la finale di Coppa in numeri: un dato speciale sorride ai biancocelesti
RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio servirà un’impresa contro questa Inter, ma la storia in Coppa Italia sorride ai biancocelesti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la squadra capitolina ha infatti vinto 7 delle 10 finali disputate, con una percentuale di successi del 70%, la più alta tra i club arrivati almeno tre volte all’ultimo atto. L’ultimo trionfo risale alla stagione 2018-2019 contro l’Atalanta.
Quella di domani sarà soltanto la seconda finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il precedente risale al 1999-2000, l’anno del secondo scudetto biancoceleste. All’epoca la finale si giocava ancora su doppia sfida: decisivo il 2-1 dell’Olimpico firmato da Nedved e Simeone, dopo il vantaggio iniziale di Seedorf, con il ritorno a San Siro che terminò 0-0. Quella gara è ricordata anche per il gravissimo infortunio al ginocchio di Ronaldo, entrato nel secondo tempo e costretto a uscire pochi minuti dopo.
La Lazio arriva alla finale dopo tre pareggi consecutivi in Coppa Italia, una striscia mai registrata prima nella storia del club nella competizione. Inoltre, sarà solo la seconda volta dall’introduzione della Serie A a girone unico che Lazio e Inter si affrontano due volte nella stessa settimana: l’unico precedente risale al giugno 1959, con due vittorie nerazzurre.