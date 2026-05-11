Pandev: "Coppa Italia? La Lazio merita di stare là". E sul derby...

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev è intervenuto a margine dell'evento del terzo premio nazionale Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino e parlando di De Rossi ha ricordato i tempi in cui erano avversari nei derby della Capitale: "I derby a Roma erano partite sentite. Ma in campo è sempre stato corretto. È un grandissimo campione, parla la sua carriera. Gli auguro di fare molto meglio".

Poi, in qualità da doppio ex, è stato interpellato anche sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter: "L'Inter è sicuramente la favorita, l'ha dimostrata anche l'altra sera. È la squadra più forte d'Italia. Ma le finali sono sempre partite a sé. La Lazio ha fatto un campionato non buono, con tante difficoltà, ma questa è la partita del possibile riscatto perché la Lazio merita di stare là".

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