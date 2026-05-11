Inter, Lautaro Martinez punta la Coppa Italia: "Vogliamo il double!"
11.05.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lunga intervista ai canali di SkySport per Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell’Inter. Al fianco di Thuram, l'argentino ha parlato della stagione nerazzurra, della vittoria dello scudetto e della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
“Vincere il double? Significherebbe tanto, qui manca da tempo e anche la Coppa manca da due anni. È un modo di finire la stagione nella maniera che abbiamo sognato: con difficoltà, ma da cui siamo usciti. Oggi abbiamo un trofeo in mano e cercheremo di prendere il secondo, in una partita difficile ma che cercheremo di portare a casa”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.