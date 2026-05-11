Lazio, Garbo: "Inter favorita? In gara secca può succedere di tutto"
11.05.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì 13 maggio alle 21.00.
"Sarà una Lazio completamente diversa, Sarri cambierà mezza squadra. Su due partite sarebbe favorita l'Inter, in una partita secca può succedere di tutto. Se la Lazio gioca la partita perfetta, può succedere che batta l’Inter”.
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Jessica Reatini
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