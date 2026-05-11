Roma, Gasperini concede un giorno di riposo: il programma verso il derby
11.05.2026 19:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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La preparazione per il derby inizierà per la Roma a metà settimana. Gasperini, dopo la vittoria esterna col Parma arrivata in extremis, ha ritrovato il gruppo a Trigoria nella mattinata di oggi per la consueta seduta di scarico ma gli allenamenti non riprenderanno domani. Il tecnico ha deciso di concedere un giorno di riposo al gruppo e ha fissato la ripresa degli allenamenti per la giornata di mercoledì.
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