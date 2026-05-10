"Gara condizionata, Parma merita rispetto!": Cuesta è una furia dopo la Roma

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Dopo la sconfitta contro la Roma nel finale, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico crociato ha protestato per gli episodi dubbi della gara e a favore dei giallorossi. Di seguito le use parole: "Sono orgoglioso dei ragazzi e della loro prestazione. Penso che sia ovvio ciò che è successo. Lo ha visto tutta Italia. Io sono onesto, anche contro il Napoli ho detto non ci fosse niente. Penso che Parma meriti rispetto, è uno dei club più importanti d'Italia. C'è una dinamica molto ovvia dal nostro vantaggio in poi, non solo in occasione dei gol della Roma, anche il fallo fischiato a Pellegrino in ripartenza. Mi piacerebbe sapere cosa ha fischiato. Noi potevamo andare in porta a fare gol".