Serie A, la Fiorentina è salva (tra i fischi): basta il pareggio contro il Genoa
10.05.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Fiorentina aritmeticamente salva tra i fischi del Franchi. Basta un punto nello 0-0 contro il Genoa per tirare definitivamente fuori i viola dalla zona calda della classifica: l'anno prossimo giocheranno ancora in Serie A. Risale invece la Cremonese, che batte il Pisa (in nove) 3-0 e si rilancia nella lotta salvezza.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.