Greenwood in rottura totale con il Marsiglia: sarà addio a fine stagione

L'avventura di Mason Greenwood all'Olympique Marsiglia è ai titoli di coda. L'attaccante inglese, che in passato era stato vicino alla Lazio, è in totale rottura con il club francese e con ogni probabilità dirà addio a fine stagione. Lo racconta l'Equipe, che spiega come l'ex United abbia accumulato tensioni con lo staff tecnico, la società e persino con i compagni di squadra.

Andando più nel dettaglio, il quotidiano francese riporta come in settimana una sessione di allenamento sia stata interrotta, dopo il rifiuto di Greenwood di seguire determinate istruzioni. Ma c'è molto di più: dai ripetuti scontri con staff e management del club a un rapporto praticamente assente con il diesse Benatia, fino mancato rispetto dei protocolli pre partita e quello di partecipare alle attività organizzate dalla squadra e di seguire le lezioni di francese obbligatorie. Tutto il club è stufo di questi atteggiamenti e il futuro del classe 2001 sarà lontano da Marsiglia.