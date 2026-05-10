Roma, inchiesta di Report su due acquisti: commissioni milionarie a un non autorizzato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ombre lunghe sul calciomercato estivo della Roma. A indagare è Report, il programma d'inchiesta di Sigfrido Ranucci. Al centro ci sarebbero le operazioni di Bailey e Wesley - acquistati la scorsa estate - tramite la mediazione di Pietro Scala, agente FIFA amico di Ryan Friedkin.

"Dove nasce il rapporto tra Scala e Ryan Friedkin?", inizia con questa domanda l'anticipazione del servizio che andrà in onda prossimamente su Rai 3. "Innanzitutto sono coetanei e si sono conosciuti tramite conoscenze in comune", la risposta di una delle fonti del programma.

"Pietro Scala non alcun ruolo ufficiale nel club, ma la Roma trova comunque il modo di premiare i suoi servigi", la spiegazione del giornalista. Che poi aggiunge: "Report è in grado di mostrare in via esclusiva i due contratti di Bailey e di Wesley, due giocatori arrivati nell'estate del 2025. Per gestire la mediazione di entrambi, la società si affida proprio a Pietro Scala, che per Bailey riceve un compenso di 140 mila euro più un extra di un milione e mezzo in caso di acquisto del giocatore preso in prestito. Mentre per Wesley, in cinque anni, stacca assegni per un totale di 2,2 milioni di euro".

Ma non finisce qui: "Report è in grado di aggiungere un altro elemento determinante. Pietro Scala ottiene la licenza Fifa, necessaria per mediare operazioni con giocatori stranieri, solo nel novembre del 2025. Questo significa che la Roma ha affidato due operazioni da diverse decine di milioni di euro a chi non era ancora autorizzato".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI REPORT