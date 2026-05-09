Marchetti e lo scatto con un ex Lazio: "Leggenda e capitano" - FOTO
09.05.2026 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Incontro speciale per Federico Marchetti che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso uno scatto con Alessandro Nesta. Bella la didascalia scelta per accompagnare la foto, a testimonianza dell'affetto che lega l'ex portiere allo storico calciatore biancoceleste. "Leggenda e capitano della mia Lazio", si legge. E il post ha già fatto il pieno di like.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.