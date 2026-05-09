Lazio, Marusic a Dazn: "L'approccio è stato inaccettabile. E lo stadio vuoto..."

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Dopo la sconfitta contro l'Inter, il terzino della Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

"Per noi è difficile giocare in questo stadio senza i tifosi, sono troppo importanti per noi. Abbiamo sbagliato totalmente l'approccio, non possiamo entrare così contro i campioni d'Italia. Da questa partita possiamo solo imparare e preparare bene la gara di mercoledì. Nel primo tempo eravamo troppo lunghi, c'era troppo spazio e per loro era facile giocare. Con un uomo in meno abbiamo creato di più e abbiamo visto che possiamo farci sentire".

"Contro una squadra così sono i dettagli che fanno la differenza, loro hanno dimostorato che non gli possiamo lasciare nemmeno un metro perché sono troppo forti. Poi con lo stadio pieno sarà totalmente diverso, quest'anno insieme ai nostri tifosi abbiamo dimostrato di poter fare grandi risultati. È stato inaccettabile entrare come abbiamo fatto oggi, lo stadio era vuoto ma non potevamo approcciare così. Spero che con i tifosi andrà meglio e che ci spingeranno".