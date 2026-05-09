Inter, Diouf in conferenza: "La finale con la Lazio sarà una gara diversa"
09.05.2026 20:20 di Christian Gugliotta
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Al termine di Lazio - Inter, Andy Diouf ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:
“Il ruolo di esterno? Voglio solo essere in campo e giocare. La mia posizione migliore è a centrocampo, ma posso giocare ovunque”.
“La mia stagione? È la mia prima stagione qui, mi devo adattare e ora mi sento molto bene con la squadra. Io esterno? Devo parlare con il mister, io ho sempre giocato a centrocampo e non è facile cambiare ora il mio ruolo”.
“Più entusiasmo rispetto allo scorso anno? Per me è possibile vincere ora. Ora abbiamo nuova energia, giochiamo con un nuovo allenatore”.
“Sappiamo che la finale è diversa. È la stessa squadra ma non la stessa partita. Le due squadre vorranno vincere”
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.