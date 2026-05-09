Lazio - Inter, coro contro la Roma dal settore ospiti: cosa è successo
09.05.2026 18:22 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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È in corso il primo tempo di Lazio - Inter all'Olimpico, il pubblico non è quello delle grandi occasioni ma i presenti si fanno sentire. Cori e applausi soprattutto dal settore ospiti, piuttosto numeroso. I sostenitori nerazzurri, in virtù del gemellaggio con quelli biancocelesti, hanno intonato il coro di sfottò verso i supporters giallorossi: "Chi non salta insieme a noi è giallorosso". La Roma sarà la prossima avversaria in campionato della squadra di Sarri.
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