Lazio, Camano (Ag. Gila): “Mario al Napoli con Sarri? Ecco la verità”

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Le prossime rischiano di essere le ultime partite di Mario Gila con la maglia della Lazio. Il centrale spagnolo è in scadenza nel 2027 e non ci sono al momento spiragli per il rinnovo del contratto. Proprio in merito al destino dello spagnolo è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 l’agente di Gila Alejandro Camano. Di seguito le sue parole.

“Mario Gila è un calciatore della Lazio ed è importante per la società biancoceleste. Adesso si giocherà una finale di Coppa Italia e per lui è un trofeo importante. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma non dobbiamo dimenticare che è stato un anno difficile per lui. Sappiamo cosa sta passando la Lazio e Mario si è calato comunque alla perfezione durante la stagione. Per me, poi, la finale di Coppa Italia sarà un cuore diviso a metà, visto che sono anche l’agente di Lautaro Martinez”.

“Mario al Napoli con Sarri? Posso solo dire che il Napoli è una grande squadra e ha un allenatore importante. Non conosco il futuro di Sarri e non so se Gila possa vestire l’azzurro del Napoli. Sappiamo che il ragazzo ha tanti estimatori, ma oggi il nostro unico pensiero è vincere la Coppa Italia e chiudere bene la stagione. Poi non dimentichiamoci che anche lo stesso Sarri, insieme a Gila, può alzare un trofeo importante quest’anno, nonostante tutto. La nostra agenzia è molto felice di avere calciatori in tutto il mondo: essere il procuratore di Gila o di Lautaro Martinez è una grande soddisfazione, ma pensiamo prima di tutto al bene dei calciatori”.