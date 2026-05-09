Serie A, non solo Lazio - Inter: le altre sfide in programma
09.05.2026 12:00 di Simone Locusta
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Dopo la vittoria del Torino in rimonta contro il Sassuolo di venerdì sera, oggi ci sono altre tre sfide in programma per la trentaseiesima giornata di Serie A, tra cui il big match tra Lazio e Inter in programma alle ore 18:00. Di seguito il programma della giornata.
CAGLIARI - UDINESE (Ore 15:00)
LAZIO - INTER (Ore 18:00)
LECCE - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.