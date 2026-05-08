Lazio, la vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter: il programma
Si avvicina la finale di Coppa Italia, dove la Lazio sfiderà l'Inter nella giornata di mercoledì 13 maggio. Prima per i biancocelsti ci sarà l'allenamento di rifinitura a Formello, in programma martedì 12 alle ore 10:45 (con i primi quindici minuti aperti ai media); poi, alle 18:15, il tecnico Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa insieme a un calciatore direttamente dallo Stadio Olimpico.
I nerazzurri, invece, svolgeranno l'ultima seduta di allenamento ad Appiano Gentile alle 9:30, per poi partire alla volta di Roma dove Chivu, insieme a un calciatore, interverrà in conferenza stampa alle 19 dall'Olimpico. Tra le 18:45 le 19, inoltre, verrà presentata l’opera “Together” dell’artista Lorenzo Quinn, installata all’interno dello stadio “Olimpico” nel piazzale Montemario.