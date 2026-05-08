Lazio, Cardone: "Sarri alternerà gli attaccanti. Ma il rebus è a centrocampo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Giulio Cardone, facendo il punto della situazione tra l'impegno di sabato contro l'Inter e quello in finale di Coppa Italia, sempre con i nerazzurri. Ecco le parole del giornalista di Repubblica:

“Tra campionato e Coppa Italia sicuramente verranno alternati gli attaccanti. Oggi la squadra torna ad allenarsi e avremo indicazioni sul centrocampo, in base a come starà Cataldi. Intanto Rovella me lo aspetto titolare sabato, anche perché ha chiuso in crescendo lunedì; è stato il giocatore combattivo di sempre. Se poi sabato darà buone indicazioni, se la giocherà anche per la finale.

Con tutti e tre al 100%, lui, Patric e Cataldi, Sarri probabilmente opterebbe per Basic, Cataldi e Taylor mercoledì. Ma al momento al 100% non sono né Rovella né Cataldi, e Patric di base un centrocampista non è; è un rompicapo”.