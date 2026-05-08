Lazio - Flaminio, i conti non tornano: Report e l'inchiesta sui finanziamenti - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul progetto dello Stadio Flaminio si sono accese le luci di Report, il programma di giornalismo investigativo in onda su Rai 3. Sono passati 74 giorni dal giorno della presentazione andata in scena al centro sportivo di Formello. Sala strapiena con tutte le parti coinvolte, eppure una semplice domanda sui finanziamenti che serviranno per la costruzione dell'impianto ha scatenato l'imbarazzo generale.

È stato necessario l'intervento del presidente Lotito, che tra le altre cose, ha affermato che da novembre 2027 la Lazio risparmierà 30 milioni derivanti dai debiti preesistenti. Ed è proprio da qui che parte l'anticipazione del servizio di Report. "Questa cifra è sorprendentemente alta perché nel bilancio della Lazio non c’è un costo così alto per pagare i debiti. Sono 6 milioni all’anno che la Lazio risparmierà, non 30 milioni", le parole di Gianni Dragoni, giornalista economico finanziario interpellato proprio dal programma d'inchiesta di Sigfrido Ranucci.

"Lei ha capito chi mette i soldi in questa operazione dello stadio?", domanda il giornalista. Dragoni è molto preciso: "Lotito metterà capitale per 10 milioni su 480 milioni di costo. E basta. Poi il piano finanziario dice che ci sarà anche un finanziamento soci di altri 75 milioni". E ancora: "Chi sono questi soci? Lo stesso Lotito, o una sua società. Però il punto è: se deve mettere 75 milioni Lotito, o la Lazio, dove li prende? Perché oggi questi soldi non ci sono. I capitali non ci sono".

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