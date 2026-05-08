Caicedo non dimentica i tifosi della Lazio: “Fantastici”. E sulla protesta…
08.05.2026 12:15 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per un passaggio sui tifosi della Lazio nella lunga intervista concessa da Felipe Caicedo sulle colonne del Corriere della Sera. L’ex attaccante biancoceleste, doppio ex in vista della sfida con l’Inter, dice la sua sulla protesta della tifoseria.
“Non posso giudicare perché un seguendo la Lazio vivo lontano. Non conosco nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a questa protesta”.
“Posso dire però che i tifosi sono importanti per la squadra e che tutti i giocatori vorrebbero sempre vedere lo stadio pieno. Spero che tutto torni alla normalità il prima possibile perché il pubblico laziale è fantastico”.