Lazio, Rovella scalpita in regia: contro l’Inter può tornare titolare
RASSEGNA STAMPA - Cerca spazio Nicolò Rovella, tornato in campo per tutto il secondo tempo della vittoria della Lazio in casa della Cremonese. Dopo il rientro, potrebbe arrivare ora anche il ritorno da titolare con la maglia biancoceleste.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Rovella ha convinto tutti a Formello nella prestazione offerta al suo rientro in campo. Per questo, nel corso delle ultime prove nel centro sportivo della Lazio sono salite le percentuali di una titolarità in campionato contro l’Inter.
Si tratterebbe di un’ulteriore fase di rodaggio in vista della finale del 13 maggio, con Sarri stesso che dopo la vittoria di Cremona si era lasciato andare a un potenziale indizio verso la finale: “Ci renderemo conto di quanto ci è mancato Rovella tra dieci giorni”. Viste le condizioni di Cataldi non ancora perfette, non sono da escludere sorprese per la finale di Coppa Italia.