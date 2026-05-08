Lazio, la stagione passa dalla Coppa Italia come nel 2019? L’idea di Caicedo
08.05.2026 11:15 di Mauro Rossi
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Sarà un doppio ex in vista del doppio confronto con l’Inter, ma Felipe Caicedo ha legato il suo cuore ai colori biancocelesti. L’ex Lazio, allora, in vista del doppio confronto coi nerazzurri è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera.
Tra i tanti temi toccati c’è anche un parallelo con la sua Lazio che nel 2019 vinse la Coppa Italia contro l’Atalanta e salvò una stagione chiusa all’ottavo posto, la stessa posizione che la squadra biancoceleste occupa oggi in classifica. Di seguito il parere di Caicedo.
“Devo ammettere che le due stagioni sono molto simili. All’epoca eravamo in difficoltà, ma quelle vittoria riuscì a cancelare tutto. La Coppa Italia è sempre un grande traguardo”.