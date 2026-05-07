Lazio, Brambati: "Sarri al Napoli? Aspetto incontro Conte - De Laurentis..."
07.05.2026 21:30 di Christian Gugliotta
Ospite ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua su un eventuale ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. Queste le sue considerazioni:
"È sicuramente una carta che ha ADL, perché io aspetto che arrivi questo incontro con Conte. Nel momento in cui il Napoli sarà matrematicamente in Champions, si siederanno attorno a un tavolo e decideranno insieme. Il problema è capire il progetto, Antonio se deve rimanere, deve farlo con la voglia e la possibilità di far bene. E giocare per vincere. Dove potrebbe andare Conte? magari una big...".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.