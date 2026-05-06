Lazio, la rivelazione di Francesca Manzini: "Ho lavorato con Al Thani..."
06.05.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una rivelazione inattesa al Grande Fratello Vip. A parlare è Francesca Manzini, figlia dell'ex Team Manager della Lazio Maurizio Manzini, che ha raccontato a tutti i suoi coinquilini di aver lavorato insieme al Principe del Qatar, ovvero lo sceicco miliardario Tamim bin Hamad Al Thani... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.