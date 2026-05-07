Concorso Polizia 2026, aperte le iscrizioni al corso SIA per prepararsi all’esame: posti limitati

Entrare nella Polizia di Stato non significa semplicemente superare un concorso. Significa affrontare un percorso selettivo sempre più strutturato, competitivo e articolato. Negli ultimi anni il numero dei candidati è cresciuto in modo significativo. Allo stesso tempo sono aumentate le competenze richieste. Cultura generale, logica, preparazione fisica, attitudini psicologiche. Oggi il concorso per Allievi Agenti di Polizia richiede metodo. Continuità. Organizzazione. Non basta improvvisare qualche settimana prima della prova. Serve un percorso costruito nel dettaglio.

È proprio su questo principio che nasce il corso sviluppato da SIA Servizi, pensato per accompagnare i candidati in tutte le fasi della selezione. Dalla preparazione ai quiz fino agli accertamenti fisici e attitudinali. Un approccio completo con un corso che sarà fruibile online e che avrà luogo con un corpo docente specializzato dalla sede di Chieti.

Le sessioni dedicate alle prove scritte vengono costruite su simulazioni realistiche, con focus su cultura generale, lingua italiana, storia, matematica, cittadinanza e Costituzione, inglese, informatica e ragionamento logico. Materie che spesso rappresentano il vero spartiacque del concorso. Perché il problema non è solo conoscere gli argomenti. È saper gestire il tempo, la pressione e la modalità della prova.

Ma il percorso non si ferma allo studio teorico. Il progetto di SIA Servizi integra anche preparazione atletica, supporto psicologico, alimentazione e monitoraggio costante. Ogni partecipante viene seguito da un tutor dedicato, con l’obiettivo di costruire un metodo stabile e personalizzato. È qui che emerge la differenza tra prepararsi e prepararsi bene. Perché affrontare un concorso pubblico oggi significa lavorare su più livelli contemporaneamente. Con disciplina. Con continuità. Con una struttura alle spalle.

Questo approccio si inserisce perfettamente nella visione più ampia sviluppata da SIA Servizi attraverso Road To Italy. Una realtà che negli anni ha costruito percorsi formativi capaci di collegare preparazione, competenze e inserimento professionale. Dalla formazione linguistica ai corsi specialistici di secondo livello, fino all’orientamento verso il mondo del lavoro. Perché oggi il vero valore della formazione non è solo trasmettere nozioni. È costruire persone pronte ad affrontare il proprio percorso con consapevolezza e strumenti concreti.

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