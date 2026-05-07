Lazio, Ballotta: "Motta e Provedel sono i portieri del futuro. E Mandas…

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di Radio Laziale sul momento biancoceleste e sulla sfida contro l'Inter: "Motta deve fare passi in avanti, non possiamo pensare che sia arrivato al massimo delle sue potenzialità. Sta facendo bene. Non era facile partire così dopo esser stato buttato dentro. Mi ha meravigliato. Non avrebbe molto senso per Mandas tornare per non giocare. Io vedo in Provedel e Motta i portieri del futuro. Non so, però, se Motta possa già esser pronto per fare il titolare. Motta qualcosa ha fatto intravedere, in un contesto come la Lazio è sempre bello esserci e qualche partita la giocherebbe. Io aspetterei ancora. Ogni squadra ha bisogno di due portieri di livello. Mi sembra una coppia completa.

Io ragionerei sullo stato di forma della squadra. Non rischierei più del dovuto. La partita di sabato potrebbe essere l’occasione per far giocare chi ha giocato meno, non metterei tutti i titolari. Attacco? Il problema è che la Lazio davanti è un po’ precaria. I giocatori sono tutti sullo stesso livello. Credo che farà giocare quello che vedrà più volenteroso e voglioso. Tra tutti Noslin è quello che ha più attitudine. Secondo me deve giocare dal primo minuto in finale di Coppa Italia. Non ci sono giocatori solo da quarantacinque minuti.

Il futuro di Sarri? Dipenderà da cosa la società gli propone e della finale di Coppa Italia. Il problema è legato a quanto avvenuto un anno fa. Fidarsi ulteriormente sarà difficile, però una cosa del genere non si può ripetere. Se la società dovesse rifare quello che ha fatto un anno fa perderebbe ancora di più credibilità".